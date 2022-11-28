أطفال «ماساكا كيدز إفريكانا».. من القرية العالمية إلى «ليغولاند»

في إطار مبادرات المسؤولية المجتمعية، التي يقدمها منتجع ليغولاند دبي، استضاف فندق ليغولاند ثلاثة من أطفال «ماساكا كيدز إفريكانا» أخيراً، بالتعاون مع القرية العالمية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل.

وتحمل مؤسسة «ماسكا كيدز إفريكانا» في أوغندا على عاتقها، بصفتها مؤسسة غير هادفة للربح، مهمة مساعدة الأطفال الذين فقدوا أحد ذويهم، بسبب المرض أو المجاعة أو الحرب، بأن يحظوا بمستوى عال من التعليم والمشاركة الاجتماعية، من خلال إبراز مواهبهم، ومساعدتهم على التعرف إلى إمكاناتهم المميزة، لمنحهم أملاً في مستقبل مشرق.

وأصبح أطفال «ماساكا كيدز إفريكانا» معروفين لدى الملايين على مستوى العالم، بفضل موهبة الرقص والغناء التي أظهروها في فيديوهات يقومون بتأديتها على أغان شهيرة في قريتهم بأوغندا، والتي حملت على قنوات التواصل الاجتماعي. ومن ضمن الفعاليات التي استمتع بها الأطفال الثلاثة: برنس، ومحمد، وبوسكو، في «ليغولاند دبي» المشاركة في ورش إبداعية، بالإضافة إلى الإقامة في جناح بتصميم ليغو «المغامرة».