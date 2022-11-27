مسيرة في دبا الحصن احتفالاً بعيد الاتحاد الـ51

بدأت الاحتفالات والمهرجانات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات تعمّ مدن وإمارات الدولة، وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم، نظّمت بلدية مدينة دبا الحصن، بالتعاون مع المجلس البلدي في المدينة، احتفالاً بمشاركة عدد من الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية العاملة بالمدينة، إضافة إلى المدارس وأهالي مدينة دبا الحصن، وذلك تجسيداً لمشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، وتأكيداً لمشاعر المحبة والسلام والتكاتف بين كل أبناء الإمارات.

واستقطبت احتفالية مدينة دبا الحصن بعيد الاتحاد آلاف المواطنين، في تظاهرة حب، جالت أنحاء المدينة في مسيرة راجلة، انطلقت من أمام حديقة الشاطئ، وصولاً إلى سارية العلم بالمدينة، حيث تنوعت المسيرة بالفقرات الشعبية والأهازيج الوطنية، تعبيراً عن مشاعر الفرح والبهجة بعيد الاتحاد، كما رافق الفعاليات عدد من فرق الفنون الحربية والفلكلور الشعبي والمسابقات وغيرها.