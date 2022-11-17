بعمر الـ 100.. أكبر طبيب في العالم يلهم متابعيه على "تيك توك" باتباع شغفهم

يحمل الطبيب هوارد تاكر رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لكونه أكبر طبيب في العالم ما زال يمارس الطب وهو في عمر الـ 100.

بدأ تاكر حياته المهنية كطبيب أعصاب عام 1947 واستمر في العمل في الخطوط الأمامية لمدة 75 عامًا ، حتى أثناء جائحة كوفيد -19.

وفي الآونة الأخيرة ، اشتهر الطبيب بشكل كبير من خلال انتشار مقاطع حسابه الجديد على منصة تيك توك.

إذ أنشأ له حفيده ، أوستن ، الذي كان يصنع فيلمًا عن تاكر في العام الماضي للترويج لمشروعه، حسابًا على تيك توك.

ومنذ نشر أول مقطع لتاكر على المنصة ، لقي المقطع انتشارا وتفاعلا كبيرا و حصل على مئات الآلاف من المشاهدات.

بينما قال تاكر إنه لا يعرف سبب "استحقاق كل هذا الاهتمام" في مسيرته المهنية ، لكنه يأمل في إلهام متابعيه "الصغار" للعثور على وظيفة سيحبون الاستمرار بالقيام بها عندما يبلغون سن المائة.