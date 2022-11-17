الرئيس الأمريكي يمازح مصوراً روسياً: "عضلاتك أكبر من رأسي"

مازح الرئيس الأمريكي جو بايدن مصورا تلفزيونيا مبديا خوفه من عضلاته.

وقال بايدن لدى رؤيته عضلات المصور: "إنها أكبر من رأسي"، معربا عن خوفه من عضلات مصور القناة الروسية الأولى يوري شولموف.

وحسب موقع "روسيا اليوم" رد المصور: نعم سيدي، فسأله بايدن: "هل نحن في نفس الفريق"، ليسمع في الخلفية من يقول إن المصور روسي، فقال بايدن: "لا يهمني من أين هو! لديه عضلات معتبرة. نسمي تلك العضلات المدافع".