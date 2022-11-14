نوال الزغبي ووائل كفوري في أولى أمسيات «هلا بالمجاز»

انطلق أول من أمس موسم «هلا بالمجاز» مع الفنانين اللبنانيين وائل كفوري ونوال الزغبي، وسط إقبال جماهيري وأجواء طربية أشعلت مسرح المجاز.

وخطفت نوال الزغبي الأنظار بإطلالتها، وقدمت باقة من أغانيها التي تلخص مسيرة 28 عاماً، من أبرزها «الليالي» و«الدلعونا» و«اللي تمنيته»، قبل أن تلهب الأجواء بأحدث أغانيها بعنوان «حفلة» التي حققت انتشاراً واسعاً. وشارك الحضور نوال الزغبي الغناء بطريقة تفاعلية ومفعمة بالطاقة والحيوية، كما استمتعوا بمجموعة من الأغاني الحديثة التي تعد من أنجح الأعمال الفنية للنجمة في الساحة الموسيقية العربية، حيث غنت «شو أخبارك» و«الناس العزاز»، وغيرهما.

وبعد أن ودعت نوال الزغبي الجمهور كان الحضور على موعد مع وائل كفوري في النصف الثاني للسهرة، والاستمتاع بصوت طربي.

ووسط تصفيق حار وهتافات الجمهور، أطل النجم اللبناني على إيقاعات أغنية «شو رأيك». وفي أجواء حماسية تفاعل الحضور مع إبداعات الفنان على وقع نغمات «لو حبنا غلطة» و«كلنا بننجر» وغيرهما، ولم تخلُ السهرة من الموال مع وائل كفوري الذي صدح أيضاً بأغنية «مشيت بطريقي» للفنان الراحل ملحم بركات. وكان جمهور مسرح المجاز على موعد مع سماع أحدث إصدارات وائل كفوري، وهي أغنية «ست الكل» التي يؤديها بأسلوب معبر عن الحب والرومانسية.

وجاء ختام أولى سهرات «هلا بالمجاز» مع أغنية «البنت القوية» التي ودع بها وائل كفوري جمهوره، لتسجل بذلك أولى حفلات «هلا بالمجاز» لهذا الموسم نجاحاً وتفاعلاً جماهيرياً لافتاً.