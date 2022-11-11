«تحدي دبي للياقة».. أسبوع ثالث بكل حماس ونشاط

يواصل «تحدي دبي للياقة» 2022 فعالياته المشوقة في أسبوعه الثالث ليقدم المزيد من الفعاليات والأنشطة والحصص الرياضية المجانية والشاملة، التي تُقام في جميع أنحاء المدينة تشجيعاً للجميع على المشاركة في التحدي. وقد شهد الأسبوع الماضي مشاركة نحو 35 ألف درّاج في «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية» على شارع الشيخ زايد في تجربة مجتمعية مميزة، أسهمت في تشجيع المشاركين على الاستعداد لأسبوع جديد من الفعاليات الرياضية المميزة.