علماء مصريات يناقشون سبل المحافظة على كنوز توت عنخ آمون

على مدار يومين، يناقش 25 من علماء المصريات أحدث البحوث العلمية العالمية حول مقبرة وآثار الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، ضمن فعاليات مؤتمر الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون الذي تستضيفه مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر تحت شعار «تجاوز الأبدية».

ويشهد المؤتمر الذي ينظمه معهد البحوث الأميركي بمصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، والذي انطلق أمس، مناقشات لعدد من البحوث وإلقاء عدد من المحاضرات التي تدور جميعها حول الملك توت عنخ آمون ومقبرته وآثاره وسبل حمايتها.

وألقى الكلمة الرئيسة بالمؤتمر عالم المصريات ووزير الآثار المصري السابق الدكتور زاهي حواس، الذي تناول «توت عنخ آمون.. عائلته ووفاته.. ووادي الملوك بعد رحيل هوارد كارتر».

وتشهد أجندة المؤتمر إلقاء محاضرات من كل من اللورد جورج كارنرفون، والليدي فيونا كارنرفون، وهما من أحفاد اللورد جورج هربرت إيرل كارنرفون الخامس الذي موّل أعمال التنقيب عن المقبرة.

ومن بين الفعاليات محاضرة لأستاذة علم المصريات بالجامعة الأميركية في القاهرة سليمة إكرام، عن «الشدائد والمحن التي مرت بها مومياء توت عنخ آمون»، ومحاضرة عالم الآثار المصرية القديمة البريطاني نيكولاس ريفز عن «مظاهر إعادة استخدام مقبرة توت عنخ آمون».

كما يناقش المشاركون بالمؤتمر أيضاً دراسات حول «حفظ مقبرة توت عنخ آمون.. التحديات والفرص»، و«التوثيق والحفظ.. مقبرة توت عنخ آمون قبل 100 عام واليوم وبعد 100 عام»، و«سمات المناظر المصورة على حُلي مومياء توت عنخ آمون».