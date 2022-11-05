القرية العالمية.. «بوابة السعادة» مفتوحة على فرحة بـ 40 ألف شكل

افتتحت القرية العالمية عبر موسمها الـ27 بواباتها للجمهور، الذي ينتظر مواسمها من العام إلى العام، ليسافر على متنها إلى مختلف دول العالم، ويستمتع بثقافات الشعوب عبر منتجاتهم وأكلاتهم والعروض الراقصة التي ستزرع الفرح والحماس من خلال 40 ألف عرض وفعالية تقدم على المسرح الرئيس ومسارح أجنحة الدول.

وتقدم الوجهة العائلية الأولى للترفيه ثقافات العالم عبر 27 جناحاً، تتجاور إلى جانب بعضها، بواجهات معمارية تبرز حضارات البلدان وترسخ دور القرية في تعزيز حوار الشعوب.

تحديثات

وأضافت القرية العالمية في هذا الموسم مجموعة من التحديثات التي تثري تجربة زيارتها، وتضيف إلى متعة التجربة، بدءاً من فتح بوابة جديدة تحمل اسم «بوابة السعادة»، لتسهيل دخول الزوار، وصولاً إلى زيادة عدد المطاعم في شارع السعادة، وكذلك إضافة بعض الألعاب الجديدة في منطقة الكرنفال، ما يضيف إلى جرعة الفرح التي تقدمها لكل الأعمار.

عروض فنية

ونظمت القرية العالمية لقاء خاصاً للإعلاميين للتعريف بالخدمات الجديدة، وكان من بينها العروض التي ستقدم على المسرح الرئيس في القرية، وسيشهد المسرح الرئيس لغاية 29 أبريل 2023 طيفاً واسعاً من العروض الفنية من مختلف بلدان العالم.

ومن العروض التي بدأت القرية العالمية تقديمها للزوار عرض «لندن كولينغ»، الذي يأخذ الجمهور في رحلة خاصة من دبي إلى لندن على وقع خطوات الراقصين والموسيقى، ويتميز العرض الراقص بأنه مكون من مجموعة من اللوحات التي حملت أنواعاً متباينة من الموسيقى والرقصات، وكذلك الأزياء الملونة التي أضافت إلى جماليات العرض. يعتبر هذا العرض جزءاً من العروض التي تقدم يومياً على المسرح الرئيس، حيث سيستضيف العديد من الفرق الراقصة العالمية الى جانب الحفلات الفنية لمجموعة من نجوم العالم العربي، إذ ستنطلق أولى الحفلات الفنية في القرية العالمية نهاية شهر نوفمبر.

جلسات «كابانا»

من الخدمات الجديد التي تقدمها القرية العالمية في هذا العام «كابانا»، وهي عبارة عن حجرات مكشوفة تحتوي على جلسات ذات تصاميم دائرية جميلة، وتتسع لثمانية أشخاص، ويمكن حجزها بالساعة أو باليوم للعائلة أو الأصدقاء، حيث سيحظون بفرصة للاستراحة مع توفير هذه الحجرات لنادل يقوم بتلبية حاجاتهم لاستكمال التجربة المميزة والاستمتاع بسحر القرية.

خصوصية للضيوف

وقال مدير أول علاقات الضيوف، مهند إسحاق، لـ«الإمارات اليوم» عن تجربة «كابانا»، وغيرها من التجارب الجديدة: «تتميز هذه التجربة الجديدة التي توفرها القرية العالمية في هذا الموسم بأنها تقدم خدمة توفر الخصوصية للضيوف والراحة، إذ تتسع كل (كابانا) لما يقارب 10 ضيوف، وتتيح الاستمتاع مع العائلة بوجود خدمة النادل الذي يساعد في عملية الشراء من مختلف المحال الموجودة في القرية العالمية، أو حتى من أكشاك الطعام، ومن مطاعم القرية العالمية».

احتياجات الزوار

ولفت مهند إسحاق إلى أن القرية حرصت على توفير هذه التجربة الجديدة، لأنها تسعى مع كل موسم إلى تلبية احتياجات زوارها، وذلك بعد الاستماع إلى آرائهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الاستبيانات التي تضعها بعد نهاية كل موسم، والأخذ بعين الاعتبار كل الاحتياجات التي يتطلعون إلى وجودها، وبناء على الدراسات نقوم بإنشاء تجارب جديدة باستمرار. وحول الاستبيانات، أضاف إسحاق أن «الاستبيانات بينت في العام الماضي أن 90% من زوار القرية العالمية عبروا عن رغبتهم في زيارة القرية العالمية مجدداً، وهذا الولاء الذي زرع في نفوس زوار القرية يعتبر مصدر فخر بالنسبة لنا، فالقرية العالمية تعد معلماً سياحياً يجذب العديد من السائحين والزوار، وقد فازت بجائزة اختيار المسافرين التي تنظمها شركة (تريب أدفايزر)، وكانت القرية العالمية من ضمن 10 وجهات يحرص السائحون على زيارتها». ولفت إلى أن هذا الموسم يعتبر من أكثر المواسم التي شهدت تحسينات في البنى التحتية والتجارب الجديدة، فقد تم إنشاء بوابة السعادة وهي المدخل الثالث، وبعد الدخول من البوابة سيشهد الزوار التحديث في شارع السعادة بعد توسعته، بالإضافة إلى حلبة التزلج «سنوفيست»، الموجودة في منطقة الكرنفال، وبيت الرعب الذي تم التعديل عليه، إلى جانب عرض «أكوا أكشن»، العرض المائي الشيق، الذي يتميز بأنه الأول من نوعه في المنطقة.

حفلات فنية

وحول التعديل في موعد الحفلات الفنية، لفت إسحاق إلى أنه تم تعديل مواعيد الحفلات الفنية التي كانت تقدم يوم الجمعة على مدى المواسم الماضية، وستقدم في أيام الأربعاء خلال هذا الموسم، نظراً للازدحام الشديد الذي كانت تشهده القرية في أيام الجمعة، حينما كانت تنظم الحفلات بسبب توافد فئتين من الزوار، الفئة التي تزور القرية في العطلة وغير مهتمة بالحفل الفني، والفئة التي تزور القرية خصيصاً لحضور الحفل الفني، ولتخفيف هذا الازدحام الشديد تم تعديل مواعيد الحفلات الموسيقية لجعل زيارة القرية مريحة أكثر لكل روادها.

وجهة الترفيه الأولى

تعتبر القرية العالمية الوجهة العائلية الترفيهية الأولى، وتنجح باكتساب ثقة زوارها عاماً بعد الآخر، نظراً لما تقدمه من تجارب ممتعة، إلى جانب الإضافات التي تضعها في كل عام لتضيف إلى سحرها. وتحمل القرية في هذا العام تجارب ترفيهية جديدة، تتميز في تجديد بيت الرعب الذي يمتد على مساحة 660 متراً مربعاً، كما ستطلق منطاد الهيليوم للمرة الأولى، بينما سيقدم متحف العجائب «ريبلز صدق أو لا تصدق» ما يقارب 200 معروضة رائعة وغريبة بينها نحو 50 معروضة جديدة.

■ عرض «لندن كولينغ» يأخذ الجمهور في رحلة خاصة من دبي إلى لندن على وقع خطوات الراقصين والموسيقى.

■ «كابانا» عبارة عن حجرات مكشوفة تحتوي على جلسات ذات تصاميم دائرية جميلة.

لمشاهدة الفيديو، يرجى الضغط على هذا الرابط.