أقنعة FOREO لبشرة شديدة النضارة

استمتعي بجلسة تدليل فاخرة وقومي بترقية أي نظام للعناية بالبشرة لإضفاء مظهر أكثر إشراقاً وصحة مع قناع الوجه من FOREO عبر مجموعة من الأقنعة منها:

أقنعة ورقية

حيث صنعت العلامة التجارية السويدية للعناية بالبشرة سلسلة من الأقنعة الورقية من Farm-to-Face صديقة للبيئة، مصنوعة من السليلوز الطبيعي المستخرج من خشب اليوكالبتوس واللب القابل للتحلل الحيوي بالكامل.

باستخدام UFO 2، الجهاز المستوحى من تقنية FOREO NASA، احصلي على أقصى استفادة من مكونات كل قناع بمساعدة العلاج بالضوء LED والعلاج الحراري والعلاج بالتبريد والنبضات الصوتية.

قناع عسل المانوكا

قامت FOREO بتركيب قناع غني بالمغذيات باستخدام عسل المانوكا، الذي يتمتع بخصائص شفائية ومضادة للبكتيريا يمكنها تهدئة الالتهابات ومعالجة حب الشباب.

قناع زيت جوز الهند

مفيد في إصلاح الجلد بسبب خصائصه المضادة للميكروبات، زيت جوز الهند قادر على تقليل الالتهاب ويرطب بشدة.

قناع «أساي بيري»

بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تحسين مرونة بشرتهم أو تخفيف جفاف الجلد، يساعد قناع أساي بيري من Farm-to-Face في إصلاح خلايا الجلد التالفة وزيادة إنتاج الكولاجين.

قناع الشاي الأخضر

احمِ البشرة من الشيخوخة المبكرة والتلف الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية والتهيج باستخدام قناع الشاي الأخضر من Farm-to-Face من FOREO.