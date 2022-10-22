الجزائر: مصرع 3 أشخاص اختناقاً بعد سقوطهم في بئر

أفادت وسائل إعلام جزائرية بمصرع 3 أشخاص اختناقا أمس بعد سقوطهم داخل بئر في ولاية ميلة.

وفي بيان لها، أوضحت مصالح الحماية المدنية بولاية ميلة أن "إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي مروان تدخلت مدعومة بالوحدتين الثانويتين القرارم قوقة وترعي باينان، وكل من فرقة الغطاسين وفرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة، هذا اليوم 21 أكتوبر 2022، بمشتة الصفيصفة بلدية الشيقارة دائرة سيدي مروان، لأجل إنقاذ 3 أشخاص سقطوا في بئر"، حسب "روسيا اليوم".

ولاحقاً ذكرت إذاعة ميلة المحلية ووسائل إعلام محلية أن "الأشخاص الثلاثة المنتشلين من البئر من قبل عناصر الحماية المدنية قد فارقوا الحياة بعد نقلهم إلى المستشفى".