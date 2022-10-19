الطبيب الأطول عمرا في العالم لا ينوي التقاعد قريبا

أكد أكبر طبيب ممارس في العالم واسمه هوارد تاكر أنه لا يمتلك خطط للتقاعد في أي وقت قريب، وذلك بمناسبة بلوغه المائة سنة.

وتم اعتماد تاكر من كليفلاند في ولاية أوهايو (الولايات المتحدة الأمريكية) باعتباره أقدم طبيب ممارس في العالم في فبراير 2021 ، عندما كان يبلغ من العمر 98 عامًا و 231 يومًا وهو الآن 100 عامًا حيث أكد "أنه يواصل العمل بدوام كامل ، حيث يستمر يومه المعتاد من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً"

وكشف الطبيب أنه أصيب بـ COVID-19 بعد وقت قصير من عيد ميلاده المائة في يوليو ، لكنه استمر في ترشيد مرضاه المحليين عبر تطبيق زووم أثناء تعافيهم.

وقال تاكر لموسوعة غينيس للأرقام القياسية "أنا أعتبر هذا اللقب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية شرفًا فريدًا وأعتبره إنجازًا آخر في حياة طويلة ومرضية وسعيدة".

وأكد المعمر الذي لا تزال زوجته، سو، 89 عامًا، تعمل أيضًا كمحلل نفسي، إنه ليس لديه خطط للتقاعد.

ونقلت عنه وكالة "يو بي آي" قوله "أعتقد أن التقاعد هو عدو طول العمر. حتى في سنوات شبابي، لم أفكر أبدًا في التقاعد". "عندما تحب ما تفعله وما زلت قادرًا على فعله ، فلماذا تريد التقاعد؟"