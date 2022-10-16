اعتقال رجل في ألمانيا عضّ كلب الشرطة



قالت الشرطة الألمانية امس إنها احتجزت رجلاً لمقاومته القبض عليه وعضه كلب خدمة.

وتم استدعاء الشرطة لخلاف بين رجلين يبلغان من العمر 29 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 35 عامًا في بلدة جينشيم-جوستافسبورغ الغربية بعد منتصف الليل بقليل.

وقالت الشرطة في بيان إن الثلاثة تصرفوا بطريقة "عدوانية للغاية وغير متعاونة". وأضافت أن الضباط لم يتمكنوا من التغلب على أحد الرجال إلا باستخدام "قوة بدنية هائلة". وقال البيان "في سياق مقاومة الاعتقال ، عض الرجل البالغ من العمر 29 عاما أيضا كلبا بوليسيا" ، مضيفا أن الكلب لم يصب بأية إصابات.

من ناحية أخرى ذكر موقع "أسغيت" أن المرأة البالغة من العمر 35 عاما أصابت بدورها ضابط شرطة بلكمة في وجهه. وتم اعتقال الثلاثة وأمضوا بقية الليل في السجن ليتخلصوا من تأثير الكحول عليهم.