مصر.. قصة السيدة رضا التي ضجت بها «السوشال ميديا»

عادت سيدة مصرية إلى أسرتها التي فقدتها بينما كانت طفلة في الخامسة، لكن بعد بعد 45 عامًا، فقد تجاوزت المرأة الخمسين من العمر، وأنجبت 5 أبناء.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بقصة «السيدة رضا» التي تاهت من والدتها التي تقطن في مدينة الفشن، بمحافظة بني سويف، جنوب العاصمة المصرية، ودارت بها الأيام ونقلتها من بلد إلى آخر، حتى استقرت وتزوجت في محافظة الأقصر، أقصى جنوب مصر، لكنها لم تفقد الأمل في العثور على أسرتها، ونجحت في ذلك مستعينة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا «فيسبوك»، بحسب موقع "مصراوي".

وروت «رضا قصتها المؤثرة، مشيرة إلى أنها كانت تلهو إلى جوار والدتها بائعة الخضار، والتي اختارت موقعًا لعملها البسيط إلى جوار شريط السكة الحديد، حين توقف أحد القطارات أرادت الصغيرة ذات الخمسة أعوام اكتشاف تفاصيله، فتحرك بها القطار.

وتقول رضا: "نزلت محطة ملوي في المنيا وفي واحد وداني مركز الشرطة وفضلت هناك 5 أيام وما وصلتش لأهلي خدني مأمور المركز وعشت مع أسرته حتى أصبح عمري 15 عامًا ثم تركتهم وفضلت ألف من بلد إلى بلد لحد ما حطت بيا الدنيا في محافظة الأقصر".

وأضافت:"في محافظة الأقصر تعرفت على زوجي اللي طلعلي بطاقة وتزوجنا وعشت معاه وأنجبت منه 5 أولاد".

وحين وصل عمرها لأكثر من 50 عاماً عاود السيدة الحنين إلى اهلها وبدأت رحلة جديدة للعثور عليهم عبر موقع"فيسبوك"، إلى أن تعرفت عليهم بمحافظة بني سويف.

وقالت تحية عويس، بائعة من مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إنها عثرت على ابنتها المتغيبة منذ 45 عامًا في محافظة الأقصر، بعدما نشرت الابنة قصتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضافت تحية أنها فوجئت بشقيقها"أشرف" يخبرها أن ابنتها رضا المتغيبة منذ 45 عامًا ما زالت على قيد الحياة وموجودة في محافظة الأقصر، موضحة أنها تواصلت مع ابنتها من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، فيديو وصور، وتأكدت أنها ابنتها.

وأشارت إلى أنها ستصطحب أفراد أسرتها للأقصر للقاء ابنتها والعودة بها وبأطفالها وإعادتهم بعد غياب 45 عاماً، موضحة أنها ظلت تبحث عنها لمدة 3 أعوام وفشلت في العثور عليها.

واحتفل أهالي منطقة الكرنك بمحافظة الأقصر بعودة السيدة رضا لأهلها بعد غيابها عنهم 45 عامًا بالأغاني والرقص أمام منزلها.