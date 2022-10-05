«عربي المستقبل».. الجزء الأخير في الطريق

يطرح رسام القصص المصورة السوري - الفرنسي، رياض سطوف، سادس وآخر أجزاء سلسلة «عربي المستقبل»، في فرنسا بالأول من ديسمبر المقبل، كما أعلنت دار «ألاري» الناشرة للعمل، أول من أمس. وتدور أحداث الجزء السادس خلال الفترة الممتدة بين عامي 1994 و2011.

وأوضحت دار النشر الفرنسية أن السلسلة التي طُرح أول جزء منها سنة 2014 «حققت مبيعات فاقت ثلاثة ملايين نسخة في الأجزاء الخمسة الأولى وتُرجمت إلى 23 لغة».