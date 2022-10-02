بعد تعذيبها بسلك الشاحن وحرقها .. أب مصري يقتل طفلته لأنها فتحت الثلاجة دون إذنه

شهد الشارع المصري جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، فقد أقدم أب على تعذيب طفلته حتى الموت، حيث أشعل النيران في أجزاء من جسدها، بعدما تعدى عليها بالضرب المبرح مستخدمًا سلك الشاحن الخاص بالهاتف المحمول، بسبب فتحها للثلاجة دون إذنه.

و قالت زوجة الأب التي كانت بصحبة الضحية إن زوجها هو من اعتدى على طفلته، محدثا فيها كل تلك الإصابات البليغة، عقابا لها على فتحها الثلاجة دون إذن منه.

وأكدت تحريات المباحث ما جاء في اعترافات زوجة أب الطفلة المجني عليها، والذي كان قد انفصل عن زوجته الأولى منذ عدة أشهر وأخذ الطفلة لتعيش معه بصحبة زوجته الثانية.

وبحسب بيان النيابة العامة فإن المتهم، الذي لديه سوابق جنائية، قد أقر بما فعل، مؤكدا أنه أضرم النار في أجزاء جسد طفلته وأنه ضربها بسلك شاحن الهاتف حتى فقدت الوعي ونقلت إلى المستشفى.