الأمريكيون يفرغون رفوف السوبرماركت.. وإعصار "أيان" يقطع الكهرباء عن مليون منزل

انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص في ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الأربعاء، بعد وصول الإعصار إيان إلى اليابسة.

وتفصيلاً، ذكر موقع " PowerOutages" المتخصص في تتبع انقطاعات التيار أن 1,040,000 عميل من بين 11 مليون عميل يعانون من انقطاع الكهرباء في الولاية.

جاء ذلك وسط توقعات بارتفاع الأعداد في ظل الرياح العاتية وهطول الأمطار الغزيرة، بحسب "فرانس برس".

واشتدت قوة الإعصار "إيان"، ليصبح عاصفة من الفئة الرابعة، وهو في طريقه باتجاه ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأثار الإعصار حالة من الفزع بين سكان ساحل فلوريدا المطل على خليج المكسيك، الذين فروا إلى الملاجئ مع اقترابه.

وشهدت الأطراف الجنوبية للولاية رياحاً عاتية قبل ساعات من الموعد المتوقع لوصول الإعصار إلى اليابسة.

وكان الإعصار قد ضرب كوبا، الثلاثاء، وترك الدولة الجزيرة دون كهرباء بالكامل.

وفي صورة نشرتها وكالة "رويترز" تظهر أرفف أحد محلات البقالة في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية فارغة إلا من بعض الشطائر القليلة، في الوقت الذي كانت تستعد فيه المدينة لقدوم الإعصار.

واستعد سكان المدينة التي تقع على ساحل فلوريدا للإعصار مبكراً، فأفرغوا أرفف متاجر البقالة، وأغلقوا النوافذ وفروا إلى الملاجئ قبل اقتراب الإعصار العاتي من مدينتهم، في الوقت الذي حثت فيه السلطات أكثر من 2.5 مليون شخص على إخلاء منازلهم، والتوجه إلى أماكن مرتفعة، بعد تحذير من أمواج مرتفعة وفيضانات ساحلية.

كما حطت عواصف الإعصار الرحال في مطار في جنوب فلوريدا، ما تسبب في انقلاب عدد من الطائرات الصغيرة، وتضرر عدد من منشآت المطار وحظائر الطائرات.

ووضع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير "إيان" تحت تصنيف: "إعصار شديد الخطورة من الفئة الرابعة"، وتتراوح سرعة العواصف في ذلك التصنيف من 310 إلى 390 كلم في الساعة، حيث تتسبب الأعاصير من تلك الفئة بدمار كبير، مثل: تدمير المنازل الخرسانية، وتطاير المنازل الخشبية في الهواء، والسيارات، والأشجار لمسافات بعيدة.