هدية من «وارنر براذرز» في مطار أبوظبي

أعدّت عالم وارنر براذرز أبوظبي، بالتعاون مع «الاتحاد للطيران»، للمسافرين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي هدية ترحيبية خاصة، وزيارة غير متوقعة لبعض من أشهر شخصيات «وارنر براذرز» المحبوبة. وفوجئ القادمون خلال انتظارهم في المنطقة المخصصة لتسلم الأمتعة بفريق طاقم طائرة الاتحاد بصحبة شخصيات «وارنر براذرز» الشهيرة: باتمان، وباغز باني، ولولا باني، ودافي داك، وسيلفستر، وتويتي، الذين رحبوا بالقادمين بلافتة كتب عليها: «أهلاً وسهلاً بكم في أبوظبي.. موطن عالم وارنر براذرز أبوظبي».