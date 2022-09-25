طارق المنهالي يغني للسعودية في يومها

بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية الشقيقة، أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي أغنية بعنوان «سيد الشرق» من ألحانه وكلمات الشاعر السعودي سلطان بن بتلاء، الحائز على المركز الأول في جائزة الملك عبدالعزيز للأدب والشعر الشعبي. ولحنت الأغنية باللون السامري النجدي السعودي، بحيث شكّلت الأغنية لوحة فنّية متجانسة فيها الكثير من الطرب والحماس، وتصف كلماتها الإنجازات والنهضة التي تشهدها السعودية.