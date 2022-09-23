مطعم كيما.. أجواء يونانية أصيلة على شاطئ بالم ويست بيتش

يستلهم مطعم كيما، الذي يعني اسمه «الموجة» باللغة اليونانية، أجواءه من الثقافات المتنوعة، والأجواء الحيوية لليونان، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. وسيمثل المطعم، من موقعه الحصري في طرف شاطئ بالم ويست بيتش، وجهة فريدة من الطراز العالمي، وأحد أهم المعالم الاستثنائية الفاخرة في دبي.

ويقدم كيما وجهة مثالية لعشاق المأكولات المتوسطية الفاخرة، ويتيح للضيوف وصولاً مباشراً إلى الشاطئ للاستمتاع بأشعة الشمس والرمال الذهبية، والاسترخاء على الكراسي الشاطئية المريحة. فيما تضم قائمة المطعم تشكيلة من الأطباق اليونانية التقليدية، والمأكولات البحرية، واللحوم المشوية، واللفائف، والكوكتيلات المبتكرة.

ويوفّر كيما ملاذاً هادئاً والإضافة الأحدث والأكثر تميزاً إلى الوجهات الشاطئية في دبي، ويضمن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة لا مثيل لها من الأطعمة والمشروبات.

وتقدّم أجواء المطعم الطبيعية ملاذاً هادئاً من صخب الحياة، وتضمن للضيوف تجربة غامرة، تدعوهم للاستمتاع بقائمة طعام مبتكرة، تضم أشهى المأكولات اليونانية المفضلة التي تُحضّر