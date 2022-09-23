ألوفت خور دبي يطلق باقة عائلية ومزايا للأطفال

أطلق ألوفت خور دبي باقة إقامة حصرية تعد الخيار الأمثل للعائلات التي تضم أطفالا، ويتمتع هذا الفندق العصري بإطلالة خلابة على خور دبي الذي يقسم المدينة إلى نصفين هما ديرة وبر دبي، وهو على اتصالٍ مباشر بمركز سيتي سنتر ديرة الذي يضم طيفًا واسعًا من العلامات التجارية العالمية ما يجعله أحد الوجهات الترفيهية المتميزة في المدينة.

فمن خلال هذه الباقة الحصرية يمكن للعائلات التي تتضمن أطفالًا الاستمتاع بتجربة إقامة لا تضاهى في أحد غرف الفندق الجميلة ذات التصاميم الراقية والتجهيزات العصرية والإطلالة الساحرة مع الاستمتاع بطيف واسع من التجارب الذوقية الشهية والفعاليات الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة، حيث سيتمكن اثنين من الأطفال تقل أعمارهما عن 12 عامًا الإقامة وتناول الوجبات بالمجان.

يذكر أن فندق ألوفت خور دبي يحتل موقعًا مميزًا على بعد 3.6 كم عن مطار دبي الدولي، الأمر الذي يجعله الخيار الأول لزوار المدينة ضمن رحلات العبور، كما يتضمن العديد من المرافق المتميزة والتجهيزات العصرية التي تجعله الوجهة المفضلة للمسافرين بقصد العمل أو الترفيه على حدٍ سواء.