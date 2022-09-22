5 أيام من السير بمحاذاة البحر في «سردينيا»

تزخر جزيرة سردينيا الإيطالية - التي تعدّ ثاني أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط - بالعديد من الشواطئ الرائعة والتاريخ العريق وفرص التجول البديعة وسط أحضان الطبيعة، أو جولات تسلّق المرتفعات.

وتمتد رحلة التجول بمحاذاة خليج «غولفو دي أورسي» لمدة خمسة أيام عبر الطبيعة البرية المنحدرة، التي يصل ارتفاعها إلى مئات الأمتار، ويعتبر هذا الموقع - المعروف عالمياً باسم «سيلفاجيو بلو» - أحد مواقع التراث العالمي في شرق جزيرة سردينيا، علاوة على أنه من أجمل مسارات التجول في أوروبا، وربما يكون أصعب هذه المسارات، إذ يصعب على المرء العثور على المسار بمفرده.

وقال المرشد السياحي الجبلي، إيفان بيغوراري: إن «مسار التجول سيلفاجيو بلو ليس طريقاً ثابتاً، ويمتاز بكثير من الأجزاء المتغيّرة، ولكنها تتبع الفلسفة نفسها، ألا وهي السير بمحاذاة البحر قدر الإمكان». ويمكن للسياح حجز جولة التجول على هذا المسار مع العديد من الشركات المنظمة للرحلات الجبلية، بما في ذلك المرشد السياحي وقارب الإمدادات اليومية، ولا يمكن للسياح الانطلاق على هذا المسار بمفردهم، لانعدام أي مصادر للمياه في جبال الحجر الجيري في المنطقة الجبلية «سوبرامونتي».