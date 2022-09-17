مقهى «أنوايند» المجهّز بألعاب الطاولة في دبي

يتميّز هذا المقهى بمفهوم فريد، حيث إنه مجهّز بألعاب طاولة للجميع، صغاراً وكباراً. كما يشغل هذا الفرع منه مساحة أوسع من الفرع الآخر، ويتباهى بتصميم داخلي كلاسيكي مع ركن مخصّص للمطالعة، وقد بدأ باستقبال الزوّار منذ 18 يوليو.

ما يزيد مقهى «أنوايند» تميزاً، أنه كان أول مقهى مجهّز بألعاب الطاولة يفتح أبوابه في الإمارات في مارس 2019. ولكن هذه المرّة، لا يشغل المقهى مساحة مذهلة فحسب، بل يقدّم أيضاً قائمة واسعة إلى جانب قهوته المتميّزة والمحضّرة بحبوب بنّ مستقدمة من البرازيل وإثيوبيا.

سافر إلى عالم يسوده الحنين إلى الماضي مع باقة من الألعاب الكلاسيكية على غرار المونوبولي، والسكرابل، والجنغا واللودو واكتشف ألعاباً حديثة مستقدمة من مختلف أنحاء العالم ليستمتع بها الجميع، كباراً ومراهقين وصغاراً. ويمكنك اختبار الألعاب الجديدة بمساعدة خبراء الألعاب الذين يبقون في الخدمة لتوجيهك في اختيار الألعاب وتعليمك قواعدها، كما أن ألعاب الطاولة هذه متوافرة للبيع، ما يعني أن المتعة لا تنتهي عند مغادرتك المقهى. علاوة على ذلك، يضمّ الفرع الجديد صالة جلوس خاصة، حيث يمكنك الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية على جهاز «بلاي ستيشن 5»، نذكر منها لعبتَي: «كول أوف ديوتي» و«فيفا».

كما يستضيف مقهى «أنوايند» جلسات ألعاب خارج نطاق مساحته للفعاليات الخاصة، مثل أعياد الميلاد، والاحتفالات المميزة، وغيرها من المناسبات.