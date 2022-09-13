وفاة سجين أمريكي بعد تعذيبه بأغنية "بيبي شارك"

أدت وفاة سجين أمريكي بعد تعذيبه بطريقة لاتخطر على بال، إلى مساءلة ضباط السجن وفق ما نقلت صحيفة "النيويورك تايمز".

وقام ضباط سجن أوكلاهوما بحسب الصحيفة "بتعذيب" جون باسكو (48 عامًا) في زنزانته بإجباره على الاستماع إلى أغنية الأطفال الشهيرة " بيبي شارك" بشكل متكرر ودون توقف لمدة طويلة.

ولاحقا تم العثور على جون في حالة عدم استجابة في زنزانته بمركز احتجاز مقاطعة أوكلاهوما، وقال مسؤولو السجن إن الضباط حاولوا إنعاش باسكو حتى وصول الطواريء، لكن جهودهم باءت بالفشل. وأعلنت وفاته وفقًا لبيان صحافي.

وباسكو هو السجين الرابع عشر الذي يموت في ذات السجن هذا العام، وواجهت المنشأة انتقادات في الأشهر الأخيرة بشأن وفيات وهروب السجناء، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، التي أوضحت أن باسكو كان وراء القضبان في قضية تتعلق بتهريب المخدرات.

وفقًا للمتحدث باسم السجن، مارك أوجراند، لم تكن هناك علامات واضحة على ارتكاب خطأ ، وتم فتح تحقيق في الحادث.

وأضاف أن "أحد الاحتمالات التي يجري التحقيق فيها هو أنها كانت جرعة زائدة من المخدرات".

وكان باسكو من بين نزلاء السجن الأربعة الذين رفعوا دعوى قضائية ضد مقاطعة أوكلاهوما، متهمين ضباط احتجاز سابقين بإجبارهم على الاستماع المتكرر لأغنية الأطفال "بيبي شارك" وهم مكبلي اليدين إلى الحائط.

ووصف محامون يمثلون المعتقلين الأحداث بأنها "أحداث تعذيب" ، بحسب صحيفة "أوكلاهومان". وخلص تحقيق إلى أن النزلاء تعرضوا لسوء المعاملة في غرفة زيارة المحامي لمدة تصل إلى ساعتين في بعض الحالات.

بدوره قال محامي باسكو كاميرون سبرادلينج لصحيفة "أوكلاهومان" إنه وجد الظروف المحيطة بوفاة موكله "مزعجة" ودعا إلى "الاحتفاظ بجميع الأدلة [على الفور]" مع فتح تحقيق مكتب التحقيقات بولاية أوكلاهوما.

وتساءل : "مات أحد ضحايا" بيبي شارك "في غضون ثلاثة أيام من وصوله إلى السجن ، فكيف يحدث ذلك؟ "