انباء غير سارة عن صحة الملكة إليزابيث الثانية

عم الترقب بريطانيا اليوم الخميس بعدما سرب أطباء الملكة إليزابيث الثانية أنباء غير سارة عن صحة الملكة، معربين عن قلقهم بشأن وضعها الصحي فيما تجمعت عائلتها في قصر بالمورال في اسكتلندا حيث تتواجد.

وتعاني الملكة البالغة 96 عاما مند تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

وأعلن قصر باكينغهام في بيان "بعد تقييم جديد هذا الصباح، عبر أطباء الملكة عن قلقهم إزاء صحة جلالتها وأوصوا بان تبقى تحت المراقبة الطبية" مشيرا الى ان "الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال".

وأوردت وكالة برس اسوسييشن أنه تم إبلاغ عائلتها بوضعها الصحي.

ووصل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز (73 عاما) مع زوجته كاميلا الى بالمورال حيث تمضي الملكة سنويا نهاية الصيف، وكذلك ابنتها آن. وكان ولداها الآخران الأميران أندرو وادوارد في طريقهما الى اسكتلندا بعد الظهر.

ينتظر ان يصل حفيدها الامير وليام، الثاني في ترتيب خلافة العرش، الى المكان قريبا. كما يتوجه حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الى اسكتلندا.

وفي آخر ظهور علني لها، صادقت الملكة رسميا الثلاثاء على تعيين ليز تراس في منصب رئيسة الوزراء، لتصبح رئيس الحكومة ال15 خلال 70 عاما من تولي الملكة العرش. وكانت قررت البقاء في بالمورال بدلا من العودة الى لندن حيث ينظم عادة حفل التسليم والتسلم بين رئيسي الوزراء، بسبب مشاكلها الصحية.وأظهرت صور بثها القصر الملكة مبتسمة وهي تستند الى عصا وتصافح ليز تراس.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة "البلاد بأسرها ستشعر بقلق عميق إزاء الأخبار الواردة من قصر باكينغهام ظهرا" مضيفة "أفكاري وأفكار كل سكان بريطانيا تتجه الى جلالة الملكة وعائلتها".

ووجه العديد من المسؤولين السياسيين تمنياتهم بتعافي الملكة بشكل سريع. وفي قصر باكينغهام في لندن، علقت لافتة تبلغ السياح بان تغيير الحرس لن يحصل.

ولم يسبق لأي عاهل بريطاني أن تولى العرش لهذه الفترة الطويلة. ومن غير المرجح أن يحقق أي ملك آخر ذلك. فالأمير تشارلز وارث العرش يبلغ 73 عاما فيما نجله وليام سيحتفل بعيده الأربعين قريبا.

وأطلت اليزابيث خلال هذه الاحتفالات على شرفة قصر باكينغهام لتحية عشرات آلاف الأشخاص.

وبعد أسابيع خرجت في مناسبات عامة عدة مرات في اسكتلندا وظهرت مبتسمة وهي تستعين بعصا خلال عرض للقوات المسلحة في ادنبره في نهاية يونيو.

وقد أثارت صحة الملكة إليزابيث الثانية التي تحظى بشعبية كبرى في البلاد، قلقا في الفترة الأخيرة.

اعتلت الملكة العرش في فبراير 1952 وهي في سن 25 عاما بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، وهي أرملة منذ رحيل زوجها الأمير فيليب في ابريل 2021 قبل بلوغه عامه المئة بقليل.