انتقادات لاذعة لميغان ماركل: ذكرت نفسها 54 مرة في خطاب مدته 7 دقائق !



لم يخل ظهور الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في فعالية قمة "عالم واحد للشباب" في المملكة المتحدة من الانتقادات، خاصة لميغان ماركل، التي انتقدها خبراء ملكيون بسبب الكلمة التي ألقتها في القمة، والتي ذكرت فيها نفسها 54 مرة خلال 7 دقائق فقط.

وقالت ميغان في كلمتها للشباب الحاضرين: "أنتم المستقبل.. أنتم الحاضر.. أنتم من يقود التغيير الإيجابي والضروري في جميع أنحاء العالم الآن، في هذه اللحظة. ولذلك أنا ممتنة جداً لوجودي معكم اليوم".

ثم تابعت لتتحدث عن نفسها وعن مشاركتها الأولى في القمة، وقالت إنها كانت "فتاة شابة وطموحة"، وأضافت: "كنت فتاة من Suits، كنت محاطة بقادة العالم، العاملين في المجال الإنساني، رؤساء وزراء ونشطاء الذين كنت أحترمهم ومعجبة بهم منذ فترة طويلة. ولقد سُمح لي بأن أسحب مقعداً لأجلس على الطاولة بينهم".

ولفتت إلى أنها احتفظت بالورقة التي كُتب عليها اسمها؛ لأنها لم تكن متأكدة بأنها تنتمي أو كانت موجودة في هذا المكان، واستمرت كلمة ميغان ماركل قرابة 7 دقائق، ذكرت نفسها خلالها 54 مرة، مما أثار موجة من الانتقادات ضدها.

واعتبرت رئيسة تحرير مجلة "ماجستي" انغريد سيورد، أن كلمة ماركل لم تكن موجهة للشباب بقدر ما كانت كلمة "للإشادة بنفسها".

وأضافت انغريد: "من غير المحتمل أن يكون حشد الشباب قد فهم كلمة مما كانت ميغان تتحدث عنه في خطابها.. لقد كان بلا معنى، كان عنها وعن كل شيء مرتبط بها. لا أدري إن كانت تعلم عما كانت تتحدث عنه، كان خطابها فقط عبارةعن أنا وأنا وأنا، ولم تتوقف عن مدح نفسها".

وقال خبراء ملكيون إن خطابها كان يفتقر للمحتوى، ولم تعط الحاضرين أي نصائح عملية أو ملهمة.