«هنا عاش كلود مونيه».. رائد الفن الانطباعي

يعتبر الفنان الفرنسي كلود مونيه (1840-1926)، واحداً من رموز الفنون التشكيلية في العالم، وهو صاحب ومؤسس المدرسة الانطباعية التي أثرت على حركة فنون الرسم في العالم لسنوات طويلة، وتأثر بها أجيال من الفنانين والمشاهير في العالم، وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي حققها في مرحلة متقدمة في حياته، فإن أعماله ظلت لسنوات طويلة ممنوعة من العرض وترفضها صالات العرض. وفي هذه الصور جولة إلى البيت والمرسم والمكان الذي أنجز فيه مونيه أبرز أعماله، التي تم تحويلها إلى متحف باسم هنا عاش كلود مونيه، يقصده أكثر من نصف مليون سائح سنوياً.