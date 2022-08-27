السعودية: ستيني يذبح زوجته لرفضها مغادرة المنزل بعد أن طلقها

استيقظت محافظة جازان في السعودية أول من أمس، على جريمة قتل بشعة، حيث أقدم رجل في قرية الرديس، على قتل زوجته بآلة حادة وانتحر في الحال لينهي حياته هو الآخر، حيث باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة.

وذكر شهود عيان أن الرجل ستيني متقاعد وهو من إحدى المحافظات المجاورة وتزوج من أسرة عربية في قرية الرديس واستقر في نفس القرية منذ ما يقارب ست سنوات، وكان يعمل قبل حدوث الجريمة على سيارة أجرة، وأفادوا بأنه شخصية متزنة ولكن انفعالية إلى حد ما ويعول عددا من البنين والبنات، وفق (تلفزيون الفجر).

واستنكر أهل القرية الجريمة البشعة الغريبة وغير المتوقعة، وذكر أحد السكان أن الجاني طلق زوجته قبل يومين من ارتكابه الجريمة، لكنها رفضت مغادرة المنزل لتكون بالقرب من أفراد أسرتها.

يشار إلى أن الجهات الأمنية لا تزال تواصل التحقيق في القضية لمعرفة الأسباب والدوافع.