الكويت..المؤبد لوافد عربي قتل زميله بسبب 20 ديناراً

أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية قتل ارتكبها وافد مصري بحق مواطنه الذي يعمل معه في منطقة الدسمة، وذلك بسبب مطالبته له بـ 20 ديناراً تأخر المجني عليه في سدادها، وأيدت حكم الاستئناف بالسجن المؤبد.

وكانت النيابة أسندت المتهم أنه قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على الجريمة وأعد لذلك أداة «سكين»، وسعى للمجني عليه بمحل عمله وما إن ظفر به حتى عاجله بعدة طعنات قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات بحسب صحيفة "القبس"