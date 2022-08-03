سيدة تنجب على متن إحدى طائرات الخطوط الكويتية

تعامل طاقم إحدى طائرات الخطوط الكويتية مع حالة طارئة، حيث شهدت إحدى الرحلات حالة ولادة لامرأة على متنها، وعمل الطاقم على تسهيلها، حتى وضعت الأم طفلها بسلامة.

وكانت الطائرة متجهة من مطار الكويت الدولي إلى الفلبين، حين فاجا المخاض امرأة فلبينية، ليسارع طاقم الطائرة إلى مساعدتها وتوفير المتطلبات اللازمة، وتتوّج العملية بالنجاح، حيث وضعت المرأة طفلاً بكامل صحته. بحسب صحيفة «القبس».

وأثنى الركاب على سرعة طاقم الرحلة في التعامل مع الحالة الطارئة.