اتهام شاب بمحاولة «إخافة» ملكة بريطانيا

وجه ممثلو الادعاء في بريطانيا اتهامات لرجل ألقي القبض عليه في قصر وندسور وبحوزته قوس في يوم عيد الميلاد.

وذكرت وكالة «أسوشيتدبرس» أن ممثلي الادعاء وجهوا اتهامات للرجل بأنه قصد«إيذاء» أو «إخافة» الملكة إليزابيث الثانية.

وجاء الاتهام الموجه إلى جاسوانت سينغ تشايل البالغ من العمر 20 عاما بموجب قانون الخيانة بعد أن زعم أنه ألقي القبض عليه في أرض القصر وبحوزته القوس.

تشايل المقيم في ساوثهامبتون متهم بـ«تفريغ الأسلحة النارية أو تصويبها أو رمي أو استخدام مادة أو سلاح هجومي بقصد إيذاء جلالة الملكة أو إخافتها» بحسب موقغ Spotmek.

وهذا اتهام بموجب الجزء الثاني من قانون الخيانة 1842. كما اتهم بتهديدات بدافع القتل وحياز سلاح هجوم، أصبح تشايل محتجزا وسيمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 17 أغسطس الجاري.