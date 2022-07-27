جوني ميتشل تعود لإبهار الجمهور في مهرجان نيوبورت

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

قدّمت مغنية موسيقى الفولك الكندية جوني ميتشل، التي ابتعدت عن الساحة الفنية منذ عام 2015 بسبب تمزق في الأوعية الدموية، حفلاً مفاجئاً في مهرجان نيوبورت بالولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ عقدين. وخلال الحفل، عزفت أسطورة موسيقى الفولك (78 عاماً)، وغنت مع النجمة براندي كارلايل، 13 أغنية. وأسعدت الجمهور بعزفها المنفرد على الغيتار الكهربائي. وتعرضت جوني عام 2015 لتمزق في الأوعية الدموية أصابها بالشلل الجزئي وحرمها القدرة على النطق لفترة.

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