بيان من الشرطة العمانية حول فيديو اقتحام مركبة مجرى سيل.. والكشف عن مصير الركاب (شاهد الفيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قبضت شرطة محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان على أربعة مواطنين لتعمدهم عبور أحد الأودية بمنطقة وادي بني غافر.

وأوضحت الشرطة العمانية في بيان لها أنه تم توقيف 4 أشخاص أثناء عبور أحد الأودية باستخدام سيارة دفع رباعي معرضين أنفسهم للخطر.

وأضافت أنه يتم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، استعدادا لإحالتهم إلى الجهات القضائية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو، وثق اقتحام قائد مركبة السيل، قبل أن تجرفها المياه وتغرق في الوادي .

وأظهر الفيديو مجازفة قائد المركبة الذي كان برفقته 4 أشخاص حيث اقترب من مجرى السيل وبدأ بالنزول في محاولة للعبور إلى الجهة المقابلة، إلا إن المياه جرفت المركبة.

وأبان الفيديو غرق السيارة، حيث غمرتها المياه بالكامل في ثوان معدودة.

قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة تستوقف أربعة مواطنين لتعمدهم عبور أحد الأودية بمنطقة وادي بني غافر في ولاية الرستاق معرضين أنفسهم للخطر، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقهم لإحالتهم إلى الجهات القضائية.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/i152Dizt0T — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 24, 2022

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