بلدة هندية تقيم مراسم زواج للضفادع بهدف جلب المطر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بينما يقضي العلماء في أنحاء أوروبا وقتهم في محاولة مكافحة تغير المناخ ومواجهة موجات الحر والجفاف المتفاقمة، وجدت قرية هندية حلًا أبسط بكثير للأزمة.

إذ قام سكان مدينة جوراخبور الهندية، والتي تعاني من الجفاف وشح الأمطار منذ مدة من الزمن، بـ"إجبار ضفدعين" على الزواج من بعضهما البعض في مراسم شعبية، أول من أمس الثلاثاء، وذلك استنادا لخرافة تقول بأن هذا يجلب المطر.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، وزعم منظم الزفاف ويدعى رادهاكانت فيرما "أن هذا الأمر اعتقاد تم اختباره على مر الزمن" وأضاف بكل ثقة " أن حفلات زفاف الضفادع تقام لجلب الأمطار".

وشرح الرجل "لقد مررنا بفترة جفاف طويلة والمزارعون، على وجه الخصوص، منزعجون من التأخير في بذر الأرز".

ورغم أن المنظم واجه صعوبة في إبقاء "الزوجين" معًا، خلال الاحتفال، إلا أنه استمر به لنهايته بحضور المئات وبمشاركة من مجموعة من القساوسة وهم يهتفون، كما تلا "الزفاف" وجبة احتفالية كبيرة.

ويبدو أن الصدفة لعبت دورها بقوة هنا، حيث أصدرت الأرصاد الجوية الهندية في اليوم التالي بتاريخ (20 يوليو) تحذيراً من هطول الأمطار الغزيرة لعدة أجزاء من البلاد إلى جانب جوراخبور ، بما في ذلك أوتاراخاند وهيماشال براديش والبنجاب وهاريانا وشانديغار ودلهي وأوتار براديش وغرب ماديا براديش وأروناتشال براديش وآسام وميجالايا.

وتوقعت الهيئة الحكومية هطول أمطار مستمر، مع رطوبة بحدود 84 ٪.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية: "من المحتمل جدًا هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدًا في أماكن قليلة مع هطول شديد للغاية في أماكن معزولة".

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