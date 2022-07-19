تحنيط جثمان الصيدلي المصري المقتول في السعودية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال موقع إخباري مصري إنه حصل، على صورة شهادة تحنيط جثمان أحمد محمد حاتم، الصيدلي المصري المقتول بالسعودية أثناء تأدية عمله، وأيضًا على صورة بوليصة شحنه من المملكة العربية السعودية لعودته إلى أرض الوطن.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن ما أسماه "مصادره الخاصة" أنه جار اليوم شحن الجثمان من الجوف إلى الرياض عبر الخطوط السعودية في رحلة رقم 1388 Sv، حيث يقلع من الجوف 5.10 عصرًا، ويصل إلى الرياض 6.45 مساء، مضيفًا أنه بعد ذلك سيتحرك في رحلة أخرى من الرياض القاهرة عبر خطوط مصر للطيران بتاريخ 20 يوليو الجاري على رحلة رقم «Ms 650» في الساعة الرابعة فجرًا ليصل إلى القاهرة 5.40 فجرا.

وفي سياق منفصل، تلقى وزير القوى العاملة المصري، تقرير الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه تم إنهاء إجراءات نقل جثمان الصيدلي أحمد حاتم إلى مصر، حيث قامت القنصلية العامة بالرياض بتوجيهات من السفير طارق المليجي القنصل العام المصري بالرياض بتذليل جميع العقبات نحو إنهاء إجراءات شحن الجثمان، حيث تعذر إصدار تأشيرة الخروج النهائي للجثمان لعدم وجود جواز السفر الخاص بالصيدلي والذي يرجح أن يكون داخل مقر الصيدلية، والتي تم وضعها تحت تصرف النيابة العامة ولا يمكن فتحها.

وأوضح التقرير أن السفير أصدر توجيهاته باستخراج وثيقة سفر عاجلة وإرسالها إلى مدينة سكاكا على متن أول طائرة مغادرة الرياض إلى مدينة سكاكا، فضلا عن شحن الجثمان على نفقة الدولة تقديرًا لظروف الوفاة، مضيفًا أن القنصلية العامة بالرياض تتابع التحقيقات للحفاظ على جميع حقوق الصيدلي المتوفى.

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