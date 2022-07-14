عدسات من الإمارات حتى إندونيسيا تتألق في «حمدان بن محمد للتصوير»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» خلال الشهرين الماضيين، إذ كان موضوع مايو «خطوط»، ويونيو «الوقت». وعكست قائمة الفائزين تألّقاً إندونيسياً من خلال حجز نصف القائمة، بجانب حضورٍ لافت للعدستين الإماراتية والعراقية.

وشهدت قائمة الفائزين في مايو ثلاثية إندونيسية: يوسف عارف رحمن وهندرا بريمانا ويودي كرستيانتو، بجانب الإماراتيّ عمار السيد أحمد، والهنديّ سوباس سوداكارا. وأكدت نسخة يونيو تفوّق إندونيسيا بثنائية من خلال: أغوستينوس إلوان وهندرا بريمانا، بجانب العراقيّ عباس رعد آل جعفر، والهنديّ رضوان أشرف، والتركيّ توران توبالار.

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: إن «الفنون لا تعتمد على تعقيد الأشياء لمنحها الأهمية، بل على العكس تماماً، هي تعمل على منح (الـمُبسَّطات) إطارات جميلة تلفتُ لها النظر وتمنحها قيمة بصرية». وأضاف «نرى في الأعمال الفائزة ترجمات لمفهومٍ مُبسّط هو (الخطوط) تمنحها أبعاداً إضافية لا تخطر ببال المشاهد العابر. أما (الوقت) فهو من أعمق المساحات الإبداعية المناسبة لابتكار فلسفاتٍ بصريةٍ جديدة تعكسُ فكر أصحابها».

من جهته، أوضح سوباس سوداكارا أنه التقط صورته الفائزة في «خطوط»: الصورة في «إكسبو 2020 دبي» من الطابق العلوي لجناح سنغافورة، وتُسلّط الضوء على الملابس التقليدية لدولة الإمارات واللونين الأبيض والأسود على الأرض بشكلٍ مثالي مع الإضاءة والظلال.

فيما قال هندرا بريمانا عن صورته الفائزة في «خطوط»: «التقطتُ الصورة خلال سباق درّاجات في جاكرتا فيلودروم في يناير 2019».

من جهته، التقط عباس رعد صورته الفائزة في «الوقت» لمسنّ كان جندياً سابقاً في الجيش العراقي، والذي يحتفظُ بصورة خاصة تجمعهُ بصديقٍ قديمٍ راحل، مضيفاً أنه «وفاء الأصدقاء».

وتابع «سبق لي الفوز في العديد من المسابقات لكن الفوز في (هيبا) له مكانة خاصة بسبب كثافة المشاركة وقوة المنافسة، وهذا الفوز سيدعمني كثيراً بسبب شهرة المسابقة حول العالم».

علي بن ثالث:

«الفنون لا تعتمد على تعقيد الأشياء لمنحها الأهمية، بل على العكس، تمنح الأشياء البسيطة إطارات جميلة».

عباس رعد:

«صورتي الفائزة تُجسّد (وفاء الأصدقاء).. والفوز في (هيبا) يدعم المصورين دولياً بسبب شهرة المسابقة»

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