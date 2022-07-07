الجاني تحرش بزوجة الضحية.. أكل أذن جاره ومزق وجه نجله

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المصرية القاهرة من القبض علي المتهم بقضم أذن جاره بمدينة حلوان وتسبب في قطعها ومزق وجه نجله بسلاح أبيض (كتر).

ووردت إشارة للشرطة المصرية من المستشفي العام، باستقبال كلا من المواطن "جمال أحمد أحمد"، 55 سنة، موظف، مصاب بقطع في الأذن، ونجله المواطن "محمد جمال"، 25 سنة، مصاب بقطع في الوجه والذراع، بسلاح أبيض كتر.

وبالانتقال والفحص تبين قيام عامل بمحل زجاج يدعي "محمد.ع.ق"، وشهرته عباس، بالتحرش بزوجة الضحية حال سيرها بالشارع، وعندما علم الزوج ذهب بصحبة نجله لمعاتبته فقام بالإعتداء عليهم بالضرب بوحشية وقضم أذن الأول ومزق وجه نجله ولاذا بالفرار.

وبتكثيف الجهود تمكنت وحدة مباحث حلوان من القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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