السعودية: الحرم المكي الأكثر تعقيماً على مستوى العالم

المصدر: مكة المكرمة - واس

وظّفت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين في السعودية 11 روبوتاً للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام، ليصبح الحرم المكي الأكثر تعقيماً على مستوى العالم.

وتعمل الروبوتات على تعقيم وتغطية كل جنبات المسجد الحرام، بنظام تحكّم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى ستة مستويات، ما يحسّن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي. وحصلت الروبوتات على براءة اختراع SLAM مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وتمتلك خاصية الشحن بالبطارية. ويعمل الروبوت الواحد من خمس إلى ثماني ساعات من دون تدخل بشري، ويسع الجهاز 23.8 لتراً، يستهلك منها لترين كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة 600 متر مربع كل جولة، ويستطيع السير لمسافة ثلاثة كيلومترات متواصلة دون تدخل بشري. يذكر أن جهاز الروبوت الذكي قد حصل على شهادات عالمية، ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE. ويأتي نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين من الفيروسات، والقضاء على الأوبئة كافة.

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