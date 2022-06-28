تحديد موعد النطق بالحكم على قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قررت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم محمد عادل، الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه،

وحددت المحكمة جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وقد لاقى الحكم ترحيبا كبيرا بحكم إعدام قاتل نيرة أشرف المعروفة إعلاميًّا بـ"طالبة جامعة المنصورة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news