مبدع أوكراني «شامل» يفوز بجائزة ألمانية مرموقة

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

أعلن مجلس مؤسسة اتحاد بورصة تجارة الكتاب الألماني في فرانكفورت، أمس، منح الكاتب والمترجم والموسيقي الأوكراني سيرغي جادان جائزة السلام المقدمة من الاتحاد للعام 2022. وذكر المجلس أن الكاتب الأوكراني سيكرم «لعمله الفني الممتاز، وكذلك لموقفه الإنساني الذي اتخذه مع الناس في الحرب وساعدهم مخاطراً بحياته».

ويعد جادان (47 عاماً) واحداً من أهم الأصوات المعبرة عن الأدب الأوكراني المعاصر، ولايزال يعيش في مدينة خاركيف الأوكرانية حسبما ذكر مجلس اتحاد بورصة الكتاب الألماني، وأضاف المجلس أنه زاد من مساعداته الإنسانية منذ بدء الحرب الروسية على بلاده أواخر فبراير الماضي. وكان جادان يغطي لوسائل إعلام ألمانية في الشهور الأخيرة تطورات الحرب في بلاده.

ويكتب جادان مؤلفاته بالأوكرانية لكنه يترجم أيضاً من الألمانية والإنجليزية والبيلاروسية والروسية إلى الأوكرانية. ويؤلف مقاطع غنائية لفرق روك مختلفة ويغني في إحدى الفرق.

وجرت العادة أن تسلم المؤسسة جائزتها في ختام معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ومن المنتظر أن يتم تسليم الجائزة في 23 أكتوبر المقبل.

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