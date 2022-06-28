بطل «أكوامان» يدعو العالم إلى التحرك: المحيطات تحتاج مساعدتنا

المصدر: كاركافيلوس (البرتغال) - أ.ف.ب

دعا نجم سلسلة أفلام «أكوامان» الأميركي، جايسون موموا، العالم، أول من أمس، إلى التحرك من أجل حماية الموارد البحرية، عشية انطلاق مؤتمر للأمم المتحدة في لشبونة يتمحور على حماية المحيطات.

وجاء تصريح موموا، خلال لقاء أقيم قرب لشبونة شارك فيه نحو 100 من الشباب من مختلف الجنسيات، للبحث في إجراءات تعزّز وتسرّع جهود حماية المحيطات.

وقال موموا إنّ «المحيطات تحتاج إلى مساعدتنا.. وعلينا أن نسعى إلى تصحيح الأخطاء التي تسبّبنا فيها، فعالمنا لن يبقى كما نعرفه في ظل غياب محيطات سليمة».

وشارك جيسون موموا، الذي اشتهر بفضل دوره كبطل خارق للبحار في الجلسة الختامية لمنتدى الشباب والابتكار، الذي عُقد أول من أمس، على شاطئ كاركافيلوس، الذي يبعد 20 كيلومتراً عن لشبونة.

وانضم إلى موموا والمشاركين من مختلف البلدان الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، والأمين العام للأمم المتحدة البرتغالي انطونيو غوتيريش، الذي دان تباطؤ المسؤولين السياسيين في اتخاذ القرارات المتعلقة بحماية المحيطات.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر إلى الأول من يوليو في العاصمة البرتغالية، رؤساء عدد من الدول وممثلون عن الحكومات ومسؤولون في شركات وقادة منظمات غير حكومية ومجموعة من العلماء، بهدف إجراء مباحثات واقتراح حلول من شأنها أن توفر حماية للمحيطات.

100

من الشباب من مختلف الجنسيات حضروا لقاء النجم الأميركي.

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