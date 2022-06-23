مصر.. إجراء عاجل تجاه فيديوهات ذبح طالبة المنصورة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر على ضرورة التوقف عن بث الفيديوهات التى تتناول القتل والعنف وإراقة الدماء، خصوصاً ما يتم تداوله بشأن حادث "نيرة" فتاة المنصورة.

وأكد المجلس أنه سيبادر بإخطار النائب العام ضد الانتهاكات القانونية والإنسانية في هذا المجال.

وأكد رئيس المجلس أنه تم الاتفاق مع المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على خطة تحرك واحدة، وعقد اجتماع عاجل مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع للاتفاق على استراتيجية إعلامية موحدة للتعامل مع هذه القضايا.

وأضاف المجلس في بيان له أنه سيتم مخاطبة "فيس بوك" فورا للقيام بحذف هذه الفيديوهات احتراماً للمشاعر الإنسانية لأهالي الضحايا، والحفاظ على قدسية الحياة والمعاني التي تحترم القوانين والأخلاق والضمير.

وناشد المجلس جميع وسائل الإعلام أن تتبنى حملات مكثفة لنشر الوعي بين المواطنين وحثهم أن يكونوا خط دفاع عن القيم الإنسانية والابتعاد عن الإثارة والتحريض، وأن تبادر المواقع الإخبارية التي تبث هذه الفيديوهات بحذفها على الفور.

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