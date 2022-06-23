«دبي للسياحة» تراهن على المواهب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد المدير العام لكلية دبي للسياحة، عيسى بن حاضر، أن «الكلية تقدم للمرشحين الموهوبين من المواطنين والمقيمين برامج تدريب مهني شاملة، لتزوّدهم بالمهارات الأساسية واللازمة لدخول سوق العمل المزدهر في قطاع السياحة، تماشياً مع أهداف قيادتنا للارتقاء بمكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والسياحة والفعاليات»، مشيراً إلى أن قطاع السياحة والضيافة يوفر فرص عملٍ متنوعة، فيما تقدم الكلية لطلابها برامج تعليم عملية وتفاعلية، تمكنهم من فهم طبيعة القطاع والمزايا التي يقدمها لهم.

وأضاف «نشجع الطلاب على استكشاف برامج التدريب المهني لدى الكلية، ونأمل من خلال برامجنا المبتكرة والشاملة أن نرفد سوق العمل بالجيل التالي من خبراء القطاع».

وتسعى الكلية إلى استقطاب المهارات الشابة للانخراط في قطاع السياحة والضيافة، في الوقت الذي يتوقع فيه المجلس العالمي للسفر والسياحة ارتفاع معدلات التوظيف في قطاع السفر والسياحة عالمياً بنسبة 3.5% خلال 2022، ليشكّل القطاع 9.1% من إجمالي سوق العمل العالمي، مع توقعات بنموه خلال 2023 والأعوام المقبلة. ويمكن لطلاب المرحلة الثانوية الاستفادة من التعافي السريع الذي يشهده قطاع السياحة، إذ يوفر لهم فرصةً لتخطيط مستقبل مهني ناجح.

وتجمع كلية دبي للسياحة بين تقديم المعارف النظرية في كل مادة وتخصص لديها، وتوفير الخبرات العملية للاطلاع على واقع القطاع عن كثب، من خلال برامج التدريب العملي، وفرص التطوع، والجولات الميدانية التفاعلية. كما يستفيد الطلاب، إلى جانب الخبرات المتميزة التي يتضمنها كل برنامج تدريبي، من المحاضرات التي تقدمها نخبة من الخبراء في مجالات متنوعة، ما يكسبهم فهماً أوسع حول طبيعة عملهم. وتتمتع الكلية بموقع مميز في قلب دبي في ون سنترال بمركز دبي التجاري العالمي، بالقرب من أهم معالم الإمارة، بما فيها متحف المستقبل.

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