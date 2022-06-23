إد شيران يربح قضية «سرقة أغنية».. بأمر المحكمة العليا في لندن

المصدر: لندن - أ.ف.ب

حصل نجم البوب البريطاني إد شيران، أمس، على قرار قضائي ينال بموجبه تعويضاً يفوق مليون دولار، نظير النفقات والرسوم التي تكبدها في مواجهة قضائية، خرج منها رابحاً مع كاتبين وملحنين ادعيا عليه بتهمة السرقة الأدبية.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد حكمت لمصلحة شيران في بداية أبريل الماضي، بعد محاكمة رأى فيها المغني نموذجاً للممارسات التعسفية التي تقوّض القطاع الموسيقي.

واعتبرت المحكمة أن شيران (31 عاماً) لم يلجأ «لا عمداً ولا سهواً» إلى نسخ جزء من لحن سامي شكري وروس أودونوهيو «أوه واي» (الصادرة عام 2015) لاستخدامه في أغنيته «شيْب أوف يو»، التي حققت نجاحاً عالمياً، وكانت الأكثر مبيعاً في العالم سنة 2017، وبلغ عدد المستمعين لها ثلاثة مليارات على منصة «سبوتيفاي»، وعدد مشاهديها على «يوتيوب» نحو ستة مليارات.

وأصدر القاضي أنتوني زاكارولي، أمس، قراراً بتغريم المدعين الخاسرين رسوم الدعوى ونفقاتها البالغة 916 ألفاً و200 جنيه استرليني (أي نحو1.121 مليون دولار).

وخلال المحاكمة التي استمرت نحو 10 أيام في مارس الماضي، تم بث الأغنيتين المعنيتين بالدعوى، إضافة إلى مقطع بُث عن طريق الخطأ من أغنية لم تُنشر بعد للمغني البريطاني. ونفى إد شيران أن يكون «استعار» أفكاراً لمؤلفين موسيقيين مغمورين، وذلك رداً على محامي المدعيين، الذي أقر بـ«النبوغ» الفني لدى المغني، لكنه شبهه بطائر «العقعق» الذي يُتهم أحياناً بالسرقة.

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