لحظة فخر جديدة في دبي.. دليل ميشلان للمرة الأولى بالمنطقة

المصدر: ديانا أيوب - دبي

في لحظة وُصفت بالتاريخية التي تدعو إلى الفخر، أصبحت دبي، أمس، أول مدينة في الشرق الأوسط تضم مطاعم في لائحة ميشلان، إذ كشف الدليل العالمي الشهير عن مجموعة من المطاعم في المدينة التي استحقت نجومه.

واحتفى «ميشلان» بخريطة المطابخ المبهرة التي تحتضنها دبي، والتي تزخر بالحيوية والتنوع، إذ اختار مفتشو دليل ميشلان «المجهولون» ما يصل إلى 69 من المطاعم التي تغطي 21 نوعاً من المطابخ، بعد أن عمدوا إلى تجربة الطعام فيها، ومن ثم الإعلان عن الفائزين من بينها، في حفل نظم أمس في دبي أوبرا.

ومنحت نجمتي ميشلان لمطعمين: «إل ريستورانتي» (نيكو روميتو)، و«ستاي بإدارة الشيف يانيك ألينو»، ونالت تسعة مطاعم نجمة واحدة، وهي: «11 وودفاير»، «المنتهى»، «أرماني ريستورانته»، و«هاكاسان»، و«هوسيكي»، و«أوسيانو»، و«تاسكا باي جوزيه أفيليس»، و«تورنو سوبيتو»، و«تريسند أستوديو»، بالإضافة إلى ذلك منح 14 مطعماً تصنيف «بيب غورمان». وحصل مطعم «لوي» على نجمة ميشلان الخضراء التي تسلط الضوء على فن الطهي المستدام، إلى جانب منح جائزة الترحيب لمطعم «بيت مريم»، كما حصدت دانييلا تيزيك من مطعم «أوسيانو» جائزة سوميلييه.

من جهته، قال المدير الدولي لدليل ميشلان، غويندال بولينيك: «يمثل اختيار هذه المجموعة الأولى على الإطلاق من مطاعم دبي لحظة تاريخية لدليل ميشلان ومنطقة الشرق الأوسط، وما يجعل المشهد المطبخي في مدينة دبي متميزاً للغاية هو تجسيده أكثر من 200 جنسية تجد في هذه المدينة بيتاً ثانياً لها».

وأضاف: «جميع المطاعم في هذه المدينة الراقية والسريعة الوتيرة والمفعمة بالحياة بينها عامل مشترك واحد، هو أنها عامرة بالشغف والاندفاع. وتشكل دبي اليوم وجهة ملهمة لفن الطهي وتذوق الطعام، ولاشك لدينا في أن طاقتها الفريدة للغاية ستجذب الذواقة من جميع أنحاء العالم».

وأوضح بولينيك لـ«الإمارات اليوم» أنه تم اختيار دبي لتقديم الجوائز فيها، لما تحمله من خصائص تميزها عن بقية المدن، لاسيما لجهة التنوع في مشهد الطهي فيها، لافتاً إلى أن مفتشي الدليل الذين يزورون المطاعم بشكل خفي قبل اختيار الفائزين، يأخذون بعين الاعتبار العديد من العوامل، منها الطعام وكيفية تقديمه والنكهة والجودة في المكونات، بالإضافة الى عامل الديمومة في تقديم الطعام وفق المعايير نفسها.

من ناحيتها، قالت مؤسسة مطعم «بيت مريم» الذي فاز بجائزة الترحيب والتكريم، سلام الدقاق، إن «المطعم يحمل قصتي كاملة، إذ افتتحته في مكان مميز، وتلقيت الدعم من عائلتي التي أمنت لي الراحة للقيام بكل ما أحلم به، وقد منحت المطعم اسم والدتي، كنوع من رد الجميل لها»، مشيرة إلى أنها أسست المطعم بمفهوم مختلف، إذ لاحظت ارتفاع نسبة المغتربين في الإمارات، ولأنها هي نفسها عاشت مفهوم الغربة، فقد عملت على تأسيس مكان يحمل الألفة والجلسة الجميلة، ليجد الزوار فيه اللقمة اللذيذة، ويتمكنوا من الجلوس براحة ورواية حكاياتهم، وكل زاوية من المطعم تشهد على الكثير من القصص.

بينما قال جاك مانوكوتشي، من مطعم «إل ريستورانتي» (نيكو روميتو) الحائز نجمتي ميشلان لتقديمه الطعام الإيطالي وفق أجود المعايير، إن «الحصول على النجمتين يمكن وصفه بالإنجاز العظيم والذي يتخطى كل التوقعات، وهذا ناتج عن عمل فريق متكامل، وفي الواقع نقدم أفضل المعايير للناس».

ورأى أن ما يقف خلف الفوز هو العمل الجاد من قبل الفريق كاملاً، وكذلك الدعم المتواصل من الشركة المؤسسة، إلى جانب التعامل مع المطبخ الإيطالي دون أي نوع من المبالغة في تقديم الأطباق، لافتاً إلى أن الفوز يفرض المزيد من المسؤولية تجاه المطعم وكذلك تجاه دبي لتقديم ما هو أفضل طوال الوقت.

من جانبه، وصف مؤسس مطعم «مونرايز» سليمان حداد، الفائز بجائزة أصغر شيف، الجائزة بالمهمة جداً والتي تعد تكريساً لكل ما حققه من إنجازات في مسيرته، لاسيما أنه عمل على تعليم نفسه فنون الطهي والإبداع. وأوضح أنه يعمل كثيراً على دفع المواد التي يطبخ منها الى أبعد الحدود، كما أنه يعمل جاهداً على تقديم كل ما هو متميز ويشبه دبي.

يشار إلى أنه تم إنشاء دليل ميشلان في عام 1900 من قبل الأخوين أندريه وإدوار ميشلان، وهو مرجع لمحبي الطعام في كل أنحاء العالم.

تصنيف «بيب غورمان»

ألقت نسخة عام 2022 من دليل ميشلان الضوء على 14 من المطاعم التي حازت تصنيف «بيب غورمان»، والتي تتيح تجربة تذوق طعام عالية الجودة بقيمة جيدة تبلغ بمعدلها 250 درهماً مقابل وجبة من ثلاثة أطباق. واختير 14 مطعماً ضمن هذا التصنيف، من بينها: مطعم الخيمة التراثي، وفولي، وإنديا باي فينيت، وكينويا، وريف جابانيز كوشياكي.

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مطاعم بدبي حصلت على نجمة، وفاز مطعمان بنجمتين.

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