انتحار 9 من عائلة واحدة في ظروف غامضة

المصدر: إعداد: سمير سعيد

فتحت الشرطة في منطقة سانجلي بولاية ماهاراشترا الهندية تحقيقاً بعد العثور على تسع جثث من عائلة واحدة في منزلين في بلدة محيسال اليوم الاثنين.

ورغم حالة من الغموض حول هذا الانتحار الجماعي، قالت الشرطة إنه لم تكن هناك إصابات في أي من الجثث وأنها تشتبه في أن الوفيات كانت نتيجة اتفاق انتحار نجم عن مشاكل مالية.

ووفقًا للشرطة، فقد تم العثور على الجثث التسع ظهر اليوم الاثنين في منزلي الطبيب البيطري مانيك فانمور (49 عامًا) وشقيقه بوبات فانمور (52 عامًا)، وهو مدرس، في بلدة.

قالت الشرطة إنه بينما تم العثور على ست جثث في أحد المنازلين، فإن الثلاثة الآخرين كانوا في المنزل الثاني الواقع على بعد كيلومتر واحد تقريبًا.

وهرع ضباط شرطة كبار فى منطقة سانجلي الى مكان الحادث، حيث بدأ تحقيق أولي.

وقال نائب مفوض الشرطة أشوك فيركار: "وجدنا ما يبدو أنه رسالة انتحار. المتوفون التسعة ينتمون إلى عائلتي شقيقين- طبيب بيطري ومعلم. تشير جميع القرائن الأولية إلى أن الوفيات كانت نتيجة اتفاق انتحار. بينما يجري التحقيق حاليًا في الأسباب، نشك في أن العائلات واجهت بعض المشكلات المالية".

وقال المفتش العام للشرطة في منطقة كولهابور، مانوجكومار لوهيا: "يشير التحقيق الأولي إلى عدم وجود إصابات خارجية في أي من الجثث. يبدو أن نوعًا ما من التسمم هو السبب وراء الموت انتحاراً".

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