وسام "فارس الكوميديا" للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز

المصدر: موقع الإمارات اليوم



أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي تقام دورته الـ38، إهداء وسام "فارس الكوميديا" لاسم الفنان الراحل الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، خلال حفل افتتاح المهرجان، الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، وتتواصل فعالياته من 5- 10 أكتوبر، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة.

وتتسلم الوسام ابنةُ الفنانين الراحلين، الفنانة دنيا سمير غانم، التي ستحصل على تكريم خاص بنفس الحفل؛ تقديراً لمسيرتها الفنية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية، وصناع السينما في مصر والوطن العربي وأوروبا.

وأكد الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، أن تكريم دنيا سمير غانم تقرر أن يكون خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين من المهرجان، بحضور الفنان الكبير محمود حميدة الذي تحمل الدورةُ المقبلة اسمَه؛ تقديراً لعطائه السينمائي الكبير، وبحضور حشد كبير من صناع السينما المصرية والعربية والمتوسطية.

وتعَد دنيا سمير غانم إحدى أبرز نجمات السينما والدراما التلفزيونية المصرية، والتي أكدت على موهبتها الكبيرة مع ما قدمته من أعمال، كشفت عن قدرات متنوعة برزت منذ حضورها السينمائي الأول عام ١٩٩٥، وتطورها في مرحلة الصبا عبر أدوار درامية ساهمت في صقل موهبتها، قبل أن تفرض موهبتها على الساحة، بأداء يليق بانتمائها إلى أسرة فنية اكتسبت احترام الجماهير العربية، والتي استلهمت منها حضور وخفة وتميز الكوميديان الكبير سمير غانم، وصدق وموهبة وعطاء النجمة دلال عبدالعزيز، برصيد يصل إلى ٤٥ عملاً، تنوعت بين السينما والتلفزيون والإذاعة؛ لتشارك كبار النجوم البطولة منذ عام ٢٠٠٥، مع النجم محمد هنيدي في "يا أنا يا خالتي" وحتى عام ٢٠١٦ مع النجم أحمد حلمي، بآخر أعمالها "لف ودوران"؛ لتتفرغ للتلفزيون وتقدم عدداً من البطولات الدرامية، قبل أن تعود للسينما من جديد بفيلم "تسليم أهالي" الذي تتصدر بطولته، والمنتظر عرضه خلال الموسم المقبل.

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