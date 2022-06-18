دب يسرق صندوقًا من أمام منزل في أمريكا.. فماذا وجد فيه ؟ (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

التقطت كاميرات المراقبة المثبتة داخل منزل في ولاية تينيسي الأمريكية، دبا وهو يسرق صندوقا من أمام المنزل.

وقال صاحب المنزل إنهم كانوا في عطلة نهاية الأسبوع وكانت زوجته قد تسلمت شحنة من الوسائد الجديدة عبر متجر أمازون وتركت صناديق الشحنة أمام المنزل.

وظهر الدب اللص في كاميرات المنزل وهو يلتقط أحد الصناديق بكل هدوء وينصرف، وفيما بعد فتح الدب الصندوق ومزق الوسائد.

يشار إلى أن الدببة السوداء عادة ما تقوم بالبحث عن الطعام، حيث تتبع رائحة الطعام من على بعد ميل كامل.

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