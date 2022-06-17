القرية العالمية تفتح الباب لـ «روائع ترضي كل الأذواق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فتحت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، باب التسجيل أمام المطاعم والمقاهي الراغبة بالمشاركة في موسمها الـ27، الذي سينطلق في أكتوبر المقبل. ويمكن للمستثمرين في مجال المأكولات والمشروبات تسجيل عروضهم للمشاركة عبر البوابة الرقمية الخاصة بالأعمال التجارية على الموقع الإلكتروني للوجهة، لفرصة توفير. وتوفر وجهات الطعام في القرية العالمية، التي يطلق عليها لقب «روائع ترضي كل الأذواق»، مجموعة متنوعة من الأطباق والمطابخ العالمية الأكثر شهرة في المنطقة، ضمن مزيج فريد من خيارات المأكولات في القرية.

ويستمتع ملايين الضيوف عبر المواسم المتعاقبة بتجارب تناول الطعام المتنوعة في القرية، مع أكثر من 200 منفذ تشمل خيارات توفر مذاقات فريدة من نوعها. ومن المقرر أن تستضيف الوجهة خلال الموسم الـ27، مفاهيم جديدة ومبتكرة تقدم أطباقاً فائقة التنوع، تحتفي بثقافات الطعام الرائعة من جميع أنحاء العالم.

وقال مدير أول - قسم عمليات التأجير، في القرية العالمية، أحمد خضر: «تعتبر القرية العالمية وجهة رائدة لعشاق الطعام، إذ توفر مجموعة فائقة التنوع من العروض على مستوى المنطقة، ويسهم شركاؤنا في مرافقة ضيوفنا عبر رحلة لثقافات الطهي العالمية، مع خيارات من الأطباق التقليدية والمبتكرة الأكثر شهرة في العالم».

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