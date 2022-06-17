دار نشر سلسلة «هاري بوتر»: حققنا نتائج قياسية بعد «كورونا»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلنت دار «بلومزبري» البريطانية الناشرة لسلسلة كتب «هاري بوتر» الشهيرة نتائج قياسية حققتها خلال السنة المالية التي اختتمت في نهاية فبراير الماضي، ما يؤشر إلى أنها لاتزال تستفيد من الإقبال الكثيف على المطالعة خلال الجائحة.

ونقل بيان عن المدير العام للدار نايجل نيوتن قوله إن «السؤال الذي كان يدور في أذهان الجميع هو هل ستستمر قفزة (المطالعة) التي سجلت خلال الجائحة؟». وأضاف «نحن نعرف الجواب الآن: القراءة عادة أعيد اكتسابها وتستمر في الازدهار».

وازدادت مبيعات السلسلة التي ألفتها الكاتبة جاي كاي رولينغ بنسبة 5% على أساس سنوي مع اقتراب الذكرى الـ25 لإطلاق الرواية الأولى منها.

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