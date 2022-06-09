ديناصور "هابيل" المرعب عاش في مصر قبل 98 مليون عام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اكتشف فريق بحثي ديناصورًا من عائلة ديناصورات تسمى أبيلوصوريات (Abelisauridae) أو ديناصورات "هابيل"، عاشت منذ نحو 98 مليون سنة.

وقال الفريق البحثي إن هذا النوع من الديناصورات يتميز بشكله المرعب وجمجمته المخيفة، وتخرج من فكوكها أسنان حادة أشبه بالسكاكين.

بينما تُظهر قدماها الخلفيتان كتلة عضلية ضخمة لتساعدها في الهجوم والافتراس، ورغم قصر طرفيها الأماميين لدرجة الضمور فإن تلك الديناصورات كانت من بين الأشرس على الإطلاق.

وقالت دورية "الجمعية الملكية للعلوم" البريطانية إن حفرية لفقرة عنقية من رقبة الديناصور قادت فريق البحث إلى هذا الاكتشاف.

وأضافت أن الاكتشاف جاء خلال إحدى الرحلات الحقلية المشتركة بين مركز جامعة المنصورة المصرية للحفريات الفقارية وعلماء من وزارة البيئة في الواحات البحرية.

أوضحت أنه بالدراسة التشريحية المفصلة، التي استغرقت عدة سنوات، لهذه الحفرية بعد إزالة رواسب الحديد والرمل منها، وترميمها، تَبيّن أنها تمثل الفقرة العنقية العاشرة من رقبة ديناصور شرس ضخم آكل للحوم، يشبه إلى حد كبير ديناصور "تي ريكس" الشهير.

وتابعت أن ديناصورات أبيلوصوريات "Abelisauridae" أو"هابيل"، يرجع أصل تسميتها تكريمًا لـ"روبرتوا هابيل"، العالم الأرجنتيني الذي اكتشف أول حفريات هذه العائلة.

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